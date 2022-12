Luik opent poort van halve finale Beker van België

Na het eerste kwart (23-18) nam Luik met een furieus tweede schuifje afstand. Brieuc Lemaire (10 punten, 8 rebounds, 7 assists) en Niels Van Den Eynde (15 punten, 5 assists) stuwden de club uit de Vurige Stede dan ook naar een 52-33 bonus halfweg. Brussels hing de touwen maar veerde recht in de derde periode. Belgian Lion Kevin Tumba (18 punten, 10 rebounds) met een double-double en Sergio Llorente (13 punten, 7 assists) loodsten Brussels naar een 71-59 tussenstand waardoor het team uit de hoofdstad terug in de partij zat. Het laatste schuifje was terug voor Luik dat via Moussa Noterman (13 punten, 7 rebounds) en Romain Bruwier uiteindelijk met 92-78 zegevierde. Coach Lionel Bosco van Luik zag maar liefst zeven spelers in de dubbele cijfers komen.

Luik-Brussels 92-78

Kwarts: 23-18, 29-15, 19-26, 21-19

Luik: Van Den Eynde 15, Iarochevitch 12, Lemaire 10, Depuydt 10, Fifolt 10, Dragan 7, Noterman 13, Potier 3, Bogaerts 0, Bruwier 12

Brussels: Hazard 17, Tumba 18, Llorente 13, Zylka 14, Proleta 7, Ekamba 4, Deroover 3, Gutenius 0