Vrouw ontdekt dat ze een andere vader heeft door berichtje van onbekende: “Ik viel bijna van mijn stoel”

Het leven van een Amerikaanse vrouw is in 2022 “voorgoed veranderd” nadat ze begin dit jaar een bericht kreeg van een onbekende persoon. De New Yorkse Lane kreeg van die vreemde de raad om een DNA-test uit te voeren. Ze dacht eerst dat het nep was, maar toen haar moeder onthulde dat ze ooit een affaire heeft gehad, bestelde ze toch zo’n test. “Ik viel bijna van mijn stoel toen mijn moeder haar geheim vertelde”, aldus Lane, wier verhaal al miljoenen keren werd bekeken op TikTok. “En toen kwam ik te weten dat mijn vader een vreemde was.” Intussen heeft ze haar biologische vader én haar halfzussen ontmoet, maar weet ze nog steeds niet wie haar het levensveranderende bericht stuurde.