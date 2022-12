Vrachtwagen verliest compost op E313: brandweer ter plaatse om kilometerslang ladingverlies op te ruimen

Een vrachtwagen heeft zaterdagmorgen een deel van zijn lading compost verloren op het knooppunt Antwerpen-Oost. Het spoor van het ladingverlies is zo’n drie kilometer lang, wat voor de nodige hinder zorgt. De brandweer is ter plaatse om de rijbaan op te kuisen.

Het incident deed zich voor rond 8 uur. Een vrachtwagen die compost vervoerde, nam vanop de E313 de aansluiting naar de Antwerpse Ring richting Gent. Net voor die bocht verloor de vrachtwagen al een aanzienlijk deel van de lading.

De vrachtwagen reed echter verder tot aan de afrit Borgerhout, waardoor het spoor van het ladingverlies zo’n drie kilometer lang is. Brandweer Zone Antwerpen en de Civiele Bescherming zijn ter plaatse om de smurrie op te ruimen, maar de brandweer waarschuwt dat de hinder nog enkele uren kan duren.

Het incident brengt de nodige hinder met zich mee. Op de E313 richting Antwerpen verlies je drie kwartier. Er is voorlopig beperkte doorgang naar de Antwerpse Ring, zowel wie richting Nederland als richting Gent moet. “Vermijd die omgeving als dat kan”, zegt het Vlaams Verkeerscentrum.

Het verkeer richting Nederland moet de Ring richting Gent, waar dus ook de nodige hinder is, nemen om in Berchem om te keren. Verkeer op lange afstand van Hasselt naar Gent kan best rijden via Brussel.

