Drie bestuurders onder invloed betrapt bij BOB-controles in Lanaken en Maasmechelen

De politie Lanaken-Maasmechelen heeft vrijdagavond BOB-controles gedaan in de Houterstraat in Lanaken en op de Steenweg naar As en het kruispunt van de Pastoor Goossenslaan en de Kupweg in Maasmechelen. 167 bestuurders werden gecontroleerd, twee van hen hadden te veel gedronken. Eén chauffeur verloor zelfs het rijbewijs voor 15 dagen. Een andere bestuurder kreeg dezelfde straf nadat hij positief testte op drugs. siol