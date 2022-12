Duits reddingsschip met 261 migranten mag aanmeren in Bari

Het Duitse reddingsschip Humanity 1, dat actief is op de Middellandse Zee bij het redden van bootvluchtelingen, mag met 261 migranten aanmeren in de haven van Bari, in het zuiden van Italië.

Het was aanvankelijk niet duidelijk waar de kapitein zou mogen aanmeren. Het schip van de ngo SOS Humanity bevindt zich momenteel voor de oostkust van Sicilië. Maar volgens de ngo kwam er snel goedkeuring van de Italiaanse havenautoriteiten. In het verleden duurde dat soms lang, met schrijnende toestanden aan boord tot gevolg.

Vrijdag meerde nog de Geo Barents, het schip van Artsen zonder Grenzen, aan in de haven van Salerno. Ook dat schip redde de voorbije dagen ruim 250 mensen op zee.

Het is nog niet duidelijk of de migranten de schepen in Salerno en Bari zullen mogen verlaten. In november mochten eerst enkel vrouwen, kinderen en zieke mannen aan land, wat na enkele dagen werd versoepeld.

Gevaarlijke overtocht

De migranten vertrekken vaak vanop de kusten van Libië of Tunesië, meestal in overvolle en niet-zeewaardige bootjes, wat de overtocht naar Europa bijzonder gevaarlijk maakt.

De nieuwe rechts-populistische regering in Italië scherpte onlangs het migratiebeleid verder aan, en premier Giorgia Meloni had al kritiek op de reddingsoperaties. Dit jaar bereikten, volgens officiële cijfers, al bijna 95.000 migranten Italië per boot. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er 63.000.