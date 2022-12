Op de oprit Genk-Oost van de E314 richting Leuven is een auto zaterdagvoormiddag op zijn zijkant in de berm beland. De bestuurder kwam er met de schrik vanaf.

De auto begon te slippen in de bocht, ging over de kop en kwam op zijn zijkant tussen een aantal boompjes in de berm terecht. De wagen moest getakeld worden. siol