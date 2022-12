WB alpijnse ski: Sam Maes na sterke eerste run op veertiende plaats in reuzenslalom

De 24-jarige Maes - een Antwerpenaar die al sinds zijn kindertijd in Oostenrijk woont - skiede met startnummer 36 een uitstekende eerste manche, afgesloten op de veertiende plaats. De snelste dertig skiërs plaatsen zich voor de tweede run die deze namiddag in omgekeerde volgorde wordt afgewerkt. De snelste tijd was voor de Zwitser Marco Andermatt. Zijn voorsprong op de Oostenrijker Feller bedraagt bijna een halve seconde, de rest van de concurrentie staat al op meer dan een seconde. Maes moest 2”36 toegeven op de Zwitser.

Voor Maes is deze uitstekende eerste run een echte opsteker. Afgelopen winter verliep zeer moeizaam als gevolg van blessures. De inwoner van Zell am See nam de tijd om volledig te herstellen. Dat hij vorige week een wedstrijd in de Europacup kon winnen, was al een eerste indicatie dat het met Maes opnieuw de goede kant uit aan het gaan was.