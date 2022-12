Toyota-medewerkers planten 2.125 bomen in Zaventem

Meer dan 120 medewerkers van autobouwer Toyota Motor Europe planten zaterdag in Zaventem 2.125 bomen, op een terrein naast de E40-autosnelweg. Dat gebeurt in samenwerking met onder meer de Vlaamse overheid, de gemeente Zaventem, het Agentschap Natuur en Bos, en bebossingsbedrijf Forest Fwd.

Het toekomstige bos ligt op een terrein van ongeveer 8,5 hectare, naast de E40 in Sterrebeek. Op dat terrein kon de afgelopen vijftien jaar een spontaan, verwilderd bos groeien. Begin vorig jaar werd het noordelijke deel van dat Zavelbos gekapt, maar de gemeente Zaventem liet de kap stilleggen en kocht het terrein aan. Zaterdag worden er 2.125 bomen bijgeplant, maar er komen ook een BMX-parcours en een hondenweide, die met 1,2 hectare een van de grootste zal zijn in de Vlaamse Rand.

Hart onder de riem

De eerste boom die zaterdag geplant wordt, is een zogenaamde “Thank You Tree”, een boom die een hart onder de riem moet zijn van iedereen die zich dagelijks in alle Europese Toyota-filialen inzet voor een duurzamere planeet.

“Duurzaamheid heeft altijd centraal gestaan bij alles wat Toyota doet”, zegt Gerald Killman, Senior Vice President Purchasing en R&D van Toyota Motor Europe. “Het verminderen van de CO2-uitstoot bij al onze activiteiten is heel belangrijk, maar we willen verder gaan. Daarom zijn we echt blij en enthousiast over dit project.”

“Bedrijven zijn onze beste bondgenoten in de aanpak van de klimaatproblematiek”, klinkt het bij Dajo Hermans van Forest Fwd. “Dat is precies ook de rol van Forest Fwd, we zijn de link tussen economie en ecologie en brengen alle partners samen.”

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) noemt Toyota alvast “bosambassadeurs” en wijst erop dat de voorbije maanden al meer dan 200 bedrijven interessen toonden om een bedrijfsbos aan te planten.