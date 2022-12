Iraanse krant: “Nog zeker 24 namen op executielijst”

Er staan 25 mensen op de lijst, maar een van hen - de rapper Mohsen Sheakri - werd deze week al ter dood veroordeeld. Volgens de Iraanse autoriteiten maakten de mensen op de lijst zich schuldig aan “oorlog voeren tegen God”, waarop in het land de doodstraf staat. De overheid liet al verstaan dat ze de straf zal uitvoeren.

De executie van Shekari, de eerste van de deelnemers aan het straatprotest als reactie op de dood van een jonge vrouw, leidde tot wereldwijde verontwaardiging. Maar de Iraanse leiders, onder wie president Ebrahim Raisi, verdedigden de straf als “een legitiem antwoord” op de nationale oproer.

Ook in Iran zelf zijn er verontwaardigde reacties en wordt er nieuw protest verwacht. “Wait for our revenge” (“Wacht op onze wraak”), luidt het op sociale media.

Het protest in Iran brak uit midden september, na de dood van een jonge Koerdische vrouw, Mahsa Amini. Zij stierf in een politiecel nadat ze opgepakt was wegens het niet respecteren van de islamitische kledingvoorschriften in het land.