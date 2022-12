Evy Poppe plaatst zich voor finale Big Air in Edmonton, Loranne Smans haalt het niet in wereldbeker snowboard

De 18-jarige Poppe werd vijfde in de kwalificaties met een score van 68.75 punten in de eerste van haar twee runs. De 25-jarige Smans eindigde op de twaalfde plaats met een score van 51.50, eveneens uit haar eerste run. Deze score was niet voldoende om de finale te bereiken, die is voorbehouden aan de top 8.

De Japanse Reira Iwabuchi tekende voor de beste score van de kwalificaties met 80.75 punten, voor de Nederlandse Melissa Peperkamp (73.00) en de Canadese Laurie Blouin (72.25).

De finale staat gepland voor zondag om 1u30 Belgische tijd. (belga)