Toni Collette na 20 jaar uit elkaar met man, die al kussend gespot werd met jongere vrouw

Collette en Galafassi waren al enige tijd uit elkaar, zo schrijft de actrice op Instagram. “Het is met gratie en dankbaarheid dat we aankondigen dat we gaan scheiden. We zijn verenigd in die beslissing en gaan uiteen met blijvend respect en zorg voor elkaar.” De twee hebben een dochter van 14 en een zoon van 11, die voor altijd belangrijk zullen blijven, schrijft Collette nog. “We gaan verder als gezin, maar dan in een andere vorm.”

Dat het gedaan was, bleek al een dag voor de aankondiging. Toen maakte een fotograaf een foto van Galafassi, innig zoenend met een andere vrouw op een strand in Sydney. Het gaat om Shannon Egan (41), een Australische chiropractor, en volgens een getuige van The daily mail is het goed aan tussen de twee. “Ze vielen elkaar aan op het strand”, zegt die over de passionele kus.