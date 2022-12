Schaatsster Sandrine Tas promoveert met persoonlijke toptijd op drie kilometer naar elitegroep

Sandrine Tas mag volgende week tijdens de wereldbekerwedstrijden schaatsen op de 3000 meter bij de eliterijdsters starten. Tas eindigde vrijdag in Calgary in de B-groep als tweede.

Ze moest alleen de Zwitserse Kaitlyn Mcgregor (4.07,99) voorrang verlenen. Met een persoonlijke topper van 4.08,23 sloot Tas de eerste dag van de wereldbekerwedstrijden in Calgary af. Drie weken geleden had ze in Heerenveen 4.12,62 gereden. De Canadese Béatrice Lamarche werd met 4.09,00 derde. De beste drie promoveren.

De wedstrijd in de A-groep was eerder gewonnen door Ragne Wiklund in 3.56,94. De Noorse hield de Nederlandsen Marijke Groenewoud (3.58,89) en Antoinette Rijpma-De Jong (3.59,31) achter zich. Olympisch kampioene Irene Schouten uit Nederland bleek, laat naar Canada aangereisd, geheel van slag: zevende.

In Heerenveen kwalificeerde Tas zich op de 1500 meter al voor de A-groep. Die afstand wordt dit weekeinde ook geschaatst. Volgend weekeinde is de Olympic Oval in de Canadese staat Alberta opnieuw plaats van handeling.

Bart Swings eindigde op de 1500 meter als twaalfde in de A-groep: 1’44”42. De Nederlander Wesly Dijs was de verrassende winnaar. (belga)