Dit wist u nog niet: Nederland ‘eindigde’ kwartfinale met tien na rode kaart in strafschoppenreeks

Ref Antonio Mateu Lahoz speelde vrijdagavond een dubieuze rol in de kwartfinale tussen Nederland en Argentinië. Zowat iedereen voelde zich benadeelde door de leiding van de Spanjaard, Oranje eindigde de wedstrijd zelfs met tien nadat Denzel Dumfries in de strafschoppenreeks nog een tweede gele kaart onder de neus geschoven kreeg.

De poppen gingen tijdens de wedstrijd meermaals aan het dansen en sommige opstootjes dreigden uit de hand te lopen. Ref Mateu Lahoz moest dan ook alle zeilen bijzetten om de orde te handhaven op het veld. De Spaanse arbiter trok uiteindelijk negentien gele kaarten, eentje minder dan de twintig kartonnetjes (waaronder vier keer rood) die de Rus Valentin Ivanov in 2006 uitdeelde bij Nederland - Portugal.

Na afloop van de penaltyreeks gaf Lahoz nog een tweede gele kaart (en dus rood) aan Denzel Dumfries, die furieus reageerde op een provocatie van de Argentijn Nicolas Otamendi. Eerder hadden Dumfries en Noa Lang nog tijdens de strafschoppenreeks geel gehad omdat ze Argentijnse spelers uit hun concentratie probeerden te halen.

Omstreden beslissingen

Zowat iedereen stelde zich vragen bij de leiding van de Spaanse ref. Nederland beklaagde zich de - dixit Van Gaal - dubieuze strafschop die in de tweede helft in het voordeel van Argentinië werd gefloten. De Argentijnen begrepen dan weer niet waarom de ref aan het einde van de tweede helft maar liefst tien minuten liet overspelen en in de slotminuut van de extra tijd Nederland nog een vrije trap ‘schonk’ waaruit Weghorst de onverhoopte gelijkmaker scoorde.