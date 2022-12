Nederlandse pers hard en verbitterd na uitschakeling Oranje: “Met Louis van Gaal koos de KNVB de verkeerde ster in de show”

In Nederland proberen ze de uitschakeling van gisteravond te verteren. De pijnlijke manier waarop - na een thriller eindigend op penalty’s - zorgt voor opborrelend maagzuur bij onze noorderburen wat zich dan weer vertaald in pittige commentaren. “Met Louis van Gaal koos de KNVB de verkeerde ster in de show”, oordeelde De Telegraaf.

Neen, dit was niet het beste Oranje en tegen de uitschakeling viel weinig in te brengen, vonden de meeste analisten/voetbaljournalisten. “Oranje terecht uitgeschakeld, hoewel plan B toch nog hoop gaf”, stelde Maarten Wijffels van het Algemeen Dagblad vast. Het iets gematigdere Trouw wijst vooral op het dramatische karakter waarmee Nederland werd uitgeschakeld. “Oranje na thriller tegen Argentinië vanaf de penaltystip naar huis geschoten”, luidt het eindverdict. NRC Handelsblad, niet meteen een sportkrant, heeft het over opportuun gevechtsvoetbal dat niet volstond om door te stoten. Neen, echt lovend waren de commentaren niet en dat Nederland niet verdiende om naar de halve finale te gaan, was de conclusie van de meerderheid.

Valentijn Driesen

Maar het was toch vooral uitkijken naar de analyse van Valentijn Driessen. De analist van Nederlands populairste krant De Telegraaf is al jaren de grootste criticus van bondscoach Louis van Gaal en meer bepaald van de manier van spelen. Tijdens persconferenties kwam het dan ook meermaals tot verbale aanvaringen tussen de bondscoach en de journalist van de Telegraaf.

Valentijn Driessen is keihard.

Het viel dan ook te verwachten dat De Telegraaf weinig spaanders heel zou laten na de uitschakeling door de Argentijnen. “Zijn we er met zijn allen toch weer ingetuind. In het verhaal van de rattenvanger van Hamelen, in het verhaal van bondscoach Louis van Gaal. Dat het voetbal zo is geëvolueerd, dat je de Hollandse School overboord moet gooien om wereldkampioen te worden...” De openingsparagraaf van de analyse laat weinig ruimte voor interpretatie. Louis van Gaal is eens te meer de kop van Jut voor Driessen die er een veelzeggende titel boven plaatst: “Met Van Gaal kozen de KNVB en de spelers verkeerde ster in show.”

Een gelijkaardige tendens bij het toonaangevende voetbalmagazine Voetbal International. Daar lag de analyse schijnbaar al een tijdje klaar. Daar verscheen nauwelijks een half uur na afloop van de wedstrijd al een analyse met volgende titel: “Terugblik op de heerschappij van Koning Louis: kleurrijker kan niet.”

NRC Handelsblad.