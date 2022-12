Versnelde goedkeuringsprocedure voor combinatievaccin tegen corona en griep in VS

Een combinatievaccin tegen het coronavirus en tegen griep, dat door de Amerikaanse farmagigant Pfizer en zijn Duitse partner BioNTech werd ontwikkeld, is door de Amerikaanse medicijnwaakhond FDA opgenomen in een versnelde goedkeuringsprocedure. Dat hebben Pfizer en BioNTech vrijdag meegedeeld.

Het gecombineerde vaccin is gebaseerd op de mRNA-technologie. mRNA speelt een fundamentele rol in de menselijke biologie. Het fungeert als een boodschapper die in lichaamscellen wordt verspreid en het lichaam aangeeft de werkzame stoffen aan te maken om het virus te bestrijden.

Begin november kondigden de twee bedrijven al de start van een Fase 1-studie met het vaccin aan. Daaraan zouden in de VS zo’n 180 mensen tussen de 18 en 64 jaar deelnemen.

Een versnelde goedkeuringsprocedure is een procedure die de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen en vaccins voor de behandeling of preventie van ernstige aandoeningen moet vergemakkelijken en de beoordeling ervan versnelt.