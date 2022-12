Gewezen leider van Mexicaans drugskartel veroordeeld tot 47 jaar cel

De voormalige leider van een Mexicaans drugskartel Servando Gómez Martínez, alias ‘La Tuta’, is veroordeeld tot meer dan 47 jaar cel. De drughandelaar leidde het Tempelridders-kartel (Los Caballeros Templarios) en werd schuldig bevonden aan georganiseerde misdaad en drugsdelicten, meldde het Mexicaanse gerecht vrijdag.

Bij zijn arrestatie in 2015 werd de voormalige leraar beschouwd als de meestgezochte crimineel van het land.

Het kartel Caballeros Templarios ontstond uit de “Familia Michoacana” en hield zich bezig met de verkoop van synthetische drugs, illegale mijnbouw en afpersing. De organisatie was in haar bolwerk, de deelstaat Michoacana, diepgeworteld in de samenleving. Ze presenteerde zich als een sociale beweging die zich bezig hield met de bouw van scholen en de vervolging van kleine criminaliteit. Maar daarnaast werden de mensen binnen de invloedszone van de Tempelridders ook gedwongen een soort van belasting te betalen op elke economische activiteit die ze uitoefenden. Hun tegenstanders werden geterroriseerd.