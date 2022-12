Luchtvaartmaatschappijen met oude vloot moeten meer betalen op Brussels Airport

De luchtvaartmaatschappijen betalen skeyes voor het gebruik van de diensten voor het landen en opstijgen vanaf de luchthaven van Zaventem. De regering maakt die heffing nu goedkoper of duurder, afhankelijk van de performantie van het vliegtuig, de afstand van de vlucht én het moment van de dag. Maatschappijen die ‘s ochtends, ‘s avonds of ‘s nachts vliegen en bovendien voor afstanden onder de 500 kilometer zullen zo tot 40 procent meer moeten betalen, zeker als ze vliegen met een verouderde en dus vervuilende en luide vloot. Voor modernere toestellen die overdag vliegen over langere afstanden, wordt de heffing tot 25 procent goedkoper.

Het nieuwe systeem moet in werking treden op 1 april volgend jaar, het begin van het nieuwe zomerseizoen voor de luchtvaartmaatschappijen.

Overlast oplossen

Gilkinet maakt zich sterk dat de variabele heffing een deel van de oplossing kan zijn voor de geluidsoverlast voor de bewoners rond de luchthaven. De Ecolo-vicepremier spreekt van een “belangrijke eerste stap” in dat dossier, maar wil de komende maanden nog meer doen “om écht een verschil te maken”.

De regering besliste vorige week nog om ruim 2,7 miljoen euro vrij te maken zodat luchtverkeersleider skeyes ecologischere en stillere vliegprocedures kan uittesten.