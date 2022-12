Bekende Amerikaanse sportjournalist plots overleden tijdens kwartfinale in Qatar

In Qatar is de bekende Amerikaanse sportjournalist Grant Wahl vrijdag plots overleden terwijl hij verslag uitbracht van de kwartfinale tussen Nederland en Argentinië tijdens het WK voetbal. Dat meldt de Amerikaanse voetbalbond. Wahl was amper 48 jaar. Over de doodsoorzaak is tot hiertoe niets bekend.

In november werd Wahl door de autoriteiten van Qatar nog kortstondig aangehouden omdat hij een regenboog-T-shirt droeg ter ondersteuning van de lgbt-gemeenschap.

Grant Wahl werkte lange tijd als voetbaljournalist voor Sports Illustrated en gold als een van de bekendste voetbaljournalisten in de VS. Hij verliet Sports Illustrated in 2020, maar bleef wereldwijd verslag uitbrengen over zijn geliefde sport via een betalende nieuwssite. Een van zijn laatste stukken op die site ging over de dood van een arbeidsmigrant in Qatar tijdens het WK en de onverschillige reactie daarop van de Qatarese autoriteiten.