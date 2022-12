Geïrriteerde Lionel Messi gaat in de clinch met Louis van Gaal: “Hij beweert dat hij wil voetballen, maar gaat dan lange ballen spelen”

Lionel Messi was na de wedstrijd helemaal opgefokt. Onder meer Louis van Gaal moest het ontgelden. “Hij beweert dat hij wil voetballen, maar dan begint hij lange ballen te spelen”, zei Messi toen hem gevraagd werd naar Van Gaal.

Ook over ref Mateu Lahoz was hij niet te spreken. “Voor de wedstrijd hadden we schrik omdat we wisten dat hij de scheidsrechter was. Het kan niet dat ze hier een scheidsrechter zetten die niet op het niveau is van zo’n wedstrijd. Maar ik wil niet over de scheidsrechter praten, ik kan toch niet de waarheid zeggen, want anders worden we gestraft.”

“We wisten dat we bereid moesten zijn om af te zien en we gaven nooit op, dat is het mooiste wat er is. We hebben getoond dat we eender welke wedstrijd met dezelfde inzet spelen, we zijn ervoor gegaan.”

© REUTERS

De doelman van Argentinië, Emiliano Martínez, ging veel verder dan Messi. “We hadden verreweg de slechtste scheidsrechter van het WK. Ik weet niet wat hem bezielde om tien minuten bij te tellen en dan die vrije trap toe te kennen. Hij wilde dat Nederland nog zou gelijkmaken. Die scheidsrechter is gek en arrogant. Als je iets zegt, kaffert hij je uit. Ik denk dat hij ons uit het tornooi wilde omdat Spanje er ook uit ligt.”