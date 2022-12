Verslagen Louis van Gaal sneert naar spelers die strafschop misten: “We hebben een heel jaar op penalty’s geoefend en dan verknal je het toch”

“Als je 2-0 achter komt te staan, ook nog door een dubieuze penalty, en je komt zo terug…”, aldus Van Gaal, die een verslagen indruk gaf na de wedstrijd. “Je hebt dan een heel jaar op penalty’s geoefend en dan verknal je het toch bij de penalty’s. Ik wil als coach alles onder controle hebben en ik heb mijn spelers aanbevolen om bij hun club de penalty’s te nemen. Dat hebben ze allemaal gedaan. En dan mis je die eerste strafschoppen… Dat is extra wrang”.

Na de snelle missers van Virgil van Dijk en Steven Berghuis leek het in de strafschoppenreeks al snel voorbij voor Oranje. “Eentje missen kan, maar twee niet”, aldus de Nederlandse bondscoach. “Dat is te veel van het goede. We hebben een voordeel willen boeken met het trainen op penalty’s, maar je ligt er gewoon uit. Voor de tweede keer op deze manier.”

Van Gaal was ook niet tevreden over de wedstrijdleiding. Hij vond de strafschop die Argentinië tijdens de tweede helft kreeg onterecht. “Ik wil het nog wel eens terug zien op televisie die strafschopfase. Maar we verliezen niet door de scheidsrechter”, geeft Van Gaal ook toe.