Gebroken Neymar twijfelt over toekomst als international: “Ik weet nog niet of ik doorga, ik ga er rustig over nadenken”

Het WK-trauma van Neymar is nog wat groter geworden. De 30-jarige Braziliaanse steraanvaller van PSG scoorde in de kwartfinale tegen Kroatië een heerlijke treffer, maar moest uiteindelijk lijdzaam de uitschakeling ondergaan. In de strafschoppenseries kwam hij zelfs niet aan trappen toe. Neymar was achteraf ontroostbaar en in die ontgoocheling twijfelde hij aan zijn toekomst als international.

Was de huilende Neymar het laatste beeld van hem in het shirt van de Braziliaanse nationale ploeg? In de ontgoocheling van de uitschakeling zaaide de sterspeler van Brazilië in elk geval twijfels.

“Eerlijk, ik weet niet of ik doorga”, zo zei Neymar op de persconferentie na de match. “Ik denk dat het beter is om nu niet te veel te zeggen. Mijn hoofd zit vol en ik kan niet helder denken. Zeggen dat dit het einde is, zou voorbarig zijn, maar ik kan niets garanderen. Laten we zien wat de toekomst brengt.”

“Ik wil mijn tijd nemen om er goed over na te denken, om te overwegen wat ik zelf wil. Ik sluit de deur naar de nationale ploeg niet, maar ik zeg ook niet dat ik honderd procent zeker terugkom.”

“Deze nederlaag zal nog heel lang pijn blijven doen. Het is als een nachtmerrie. Ik wil de Braziliaanse fans bedanken voor hun steun, affectie en respect. Nu is het tijd om naar huis te gaan en te rouwen om deze nederlaag.”