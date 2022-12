Ze hadden het kunnen weten: Louis van Gaal laat notitieblokje rondslingeren en geeft zijn “plan B” prijs

Louis van Gaal liet tijdens de kwartfinale tegen Argentinië zijn notitieboekje rondslingeren -een gratis schriftje dat hij had meegenomen van een hotel in Zeist – waardoor een oplettende fotograaf het plan B van de Nederlandse bondscoach kon fotograferen. Opmerkelijk: het lijkt erop dat Van Gaal Messie met “ie” schrijft.

Nederlands bondscoach Louis van Gaal had vooraf een strategie neergekrabbeld voor wanneer het met zijn basisplan -Depay en Bergwijn als spitsenduo met Gakpo erachter- niet zou lukken. Bedoeling was uiteraard dat het nieuwe aanvalsplan geheim bleef, maar nog tijdens de match lekte het uit.

Wout Weghorst en Luuk de Jong zouden volgens de notities het nieuwe spitsenduo vormen met Davy Klaassen daarachter. Cody Gakpo zou verhuizen naar de linkerkant en Teun Koopmeiners moest vanaf rechts spelen.

Van Gaal deed het uiteindelijk niet exact zoals hij voorzien had. De Roon was bij de rust immers al gewisseld. En uiteindelijk koos hij achter de spitsen voor Berghuis in plaats van Klaassen.