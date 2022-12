Limburg United haalt het met klein verschil van Oostende in basketbalbeker

In Hasselt heeft bekerhouder Limburg United een eerste stap gezet naar de halve finales. De Limburgers haalden het in de heruitgave van de finale van vorig seizoen met 73-70 van Oostende.

Halverwege de avond leidden de Limburgers met 39-34. Met 14 punten, 5 rebounds en 2 assists had Delalieux, die de volle twintig minuten op het terrein stond, een stevig aandeel in deze voorsprong. In rebounds (13-14) en assists (12-11) hielden beide teams mekaar perfect in evenwicht.

In het derde bedrijf beende Oostende aan 47-47 bij. Bratanovic en co hadden aan het halfuur een bonus van vijf eenheden (53-58) opgebouwd. Tyree driepunterde naar 55-62 maar Ceyssens bracht de score aan 62-62 in evenwicht. Cale (twee vrijworpen), Ceyssens (lay-up), Lambot (driepunter) en Delalieux (vrijeworp na technische fout voor Oostende) sprintten weg tot 70-62. Dit was een 15-0-run in 3’55”! Nog iets meer dan vier minuten op de klok. De bombarderende van der Vuurst stopte die Limburgse reeks: 70-65. Cale (vrijworp) en Stein (lay-up) namen opnieuw (73-65) afstand. Bij Oostende functioneerde het langeafstandswapen plots niet meer. Tyree, die in de slotfase twee vrijworpen benutte, dropte op twee seconden van het einde na balverlies van Cale toch nog een bijzondere bom die de eindstand op 73-70 bracht.

Voor Limburg was Delalieux (24 punten, 8 rebounds en 2 assists) opnieuw de uitblinker maar ook Ceyssens (15 punten, 6 rebounds en 1 assist) rendeerde flink. Bratanovic (13 punten en 5 rebounds) en Gillet (12 punten en 8 rebounds) waren de Oostendse exponenten. Dinsdagavond volgt de terugmatch in Oostende.