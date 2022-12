Leuven Bears opent poort van halve finale tegen Antwerp Giants

Leuven Bears won de heenwedstrijd van de kwartfinale van de Beker van België met 79-71 van Telenet Giants Antwerp en opende de poort van de halve finale. De return is zondag (15u30) in de Lotto Arena. Willen de Giants zich nog kwalificeren is winst met minstens negen punten in eigen huis aan de orde.

In een spectaculaire eerste helft hadden beide ploegen de leiding op het scorebord. Jean-Marc Mwema dropte bommen bij de Giants, maar dat deed ook Brevin Pritzl bij de Bears. Na een 10-4 achterstand kwamen de Sinjoren via dus Mwema, Royce Hamm en Spencer Butterfield bij 12-15 op voorspong. Na de eerste periode hadden de Giants dan ook een 19-20 bonusje beet. Verdedigend zat het niet snor bij beide teams. In een offensief tweede kwart nam Telenet Giants Antwerp na een 24-22 en 35-28 achterstand en na een 0-10 tussenspurt het commando opnieuw over: 35-38. Thijs De Ridder, die te weinig in de eerste helft werd gebezigd, maakte een stevige invalbeurt en de Giants leken gelanceerd. Nonchalance in defense werd afgestraft en John Fulkerson zorgde at the buzzer dat de Leuvenaars met een 44-43 voorsprong naar de kleedkamer trokken.

In het derde kwart bakte Telenet Giants Antwerp er niets van. Kevaughn Allen, John Fulkerson en Brevin Pritzl scoorden, Joshua Heath strooide met assists en na 51-46 denderde de Leuvenaars door naar een 56-46. De Antwerpenaars zochten te veel het driepuntshot op en waren vooral statisch in offense. Dat maakte dat Leuven Bears het slotkwart begon met een 64-52 tussenstand. De Giants leden balverliezen (18) en bij 70-57 zaten de Bears op rozen. Met een laat offensief, getekend Thijs De Ridder en een dunk van Royce Hamm beperkte Telenet Giants Antwerp de schade en verloor uiteindelijk met 79-71. Wil het zondag zich kwalificeren voor de halve finale zal het vooral met een totaalprestatie moeten uitpakken.

Leuven Bears-Antwerp Antwerp 79-71

Kwarts: 19-20, 25-23, 20-9, 15-19

Leuven Bears : Heath 4, Pritzl 18, Allen 18, Fulkerson 16, T. Nunes 4, McGlynn 10, Kherrazi 4 , Snyers 3, R. Nunes 2

Telenet Giants Antwerp : Anderson 4, Hamm 11, Bradford 13, D’Espallier 3, De Ridder 12, Rogiers 4, Butterfield 12, Mwema 9, Upshaw 3