Juryleden vallen één voor één af en er zit niemand meer in de glazen box: “Dit terreurproces is een vergissing”

Het terreurproces in Brussel is vier dagen ver, en nu al is de planning met twee dagen vertraagd. Bovendien vallen de juryleden één voor één weg en is de glazen box met beschuldigden leeg. Reporter voor onze zusterkrant Het Nieuwsblad, Steven De Bock zat vier dagen in de zaal en komt nu al tot de conclusie: “We kunnen niet meer terug. En dat is bijzonder spijtig. Want dit proces is een vergissing.”