Veroordeeld tot 30 jaar cel, maar even lijkt het alsof R. Kelly een nieuw album uitbrengt

De Amerikaanse muzikant R. Kelly (55) zit in de gevangenis een straf van 30 jaar uit voor seksuele misdrijven , maar toch verscheen er vrijdag bij verschillende streamingdiensten nieuwe muziek van de man. Het bleek later om een niet-officiële release te gaan.

Een nieuw album met de naam ‘I admit’ (ik beken) verscheen vrijdag bij verschillende streamingdiensten, waaronder Spotify en Apple Music. Dat schrijft onder meer Variety. Maar vertegenwoordigers van Sony Music, die de rechten op de muziek van R. Kelly bezitten, moesten al snel een woordje uitleg plaatsen bij de nieuwe release. Zij benadrukten dat het niet om een officieel album ging, ook al werd Sony Music als copyright-eigenaar meegedeeld. Verdere uitleg kon de platenfirma niet geven. Het ‘nieuwe’ album werd niet veel later dan ook verwijderd van de verschillende platforms op vraag van de distributeur.

Een advocaat van R. Kelly vertelde aan Variety dat de mensen achter de zanger niet achter de release zaten en dat zijn “intellectuele eigendom gestolen werd.”

De Amerikaanse zanger werd in juni in New York veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 jaar voor het beheren van een ‘systeem’ van seksuele uitbuiting van jongeren, onder wie tienermeisjes. Halverwege september werd Kelly opnieuw schuldig bevonden aan verschillende aanklachten wegens seksueel misbruik van minderjarigen en het maken van kinderporno. Daarvoor zal hij begin februari zijn straf te horen krijgen.

(sgg)