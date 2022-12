Remco Evenepoel krijgt er grote concurrent bij voor Giro-tijdritten: Filippo Ganna bevestigt deelname

Tijdritspecialist Filippo Ganna heeft zijn deelname aan de Giro bevestigd. Als hij zijn hoogste niveau haalt, kan hij daar een te duchten concurrent worden voor Remco Evenepoel in de tijdritten. Wout van Aert moet dan weer met de Italiaan rekening houden met in Parijs-Roubaix, want ook dat wordt in 2023 een van de doelen van de hardrijder van INEOS Grenadiers. Ganna deed zijn plan uit de doeken in de Italiaanse sportkrant Gazzetta dello Sport.

Twee maanden na zijn werelduurrecord is Felippo Ganna op stage op Mallorca met zijn ploeg INEOS Grenadiers om het komende seizoen voor de bereiden.

De contouren van dat seizoen krijgen vorm. Nadat hij afgelopen seizoen de Tour reed, zal hij dit keer opnieuw starten in de Ronde van Italië. Ganna heeft daar een perfect track record in de tijdritten: hij won ze alle vijf. De Italiaan wordt dus een te duchten concurrent voor Remco Evenepoel wat dagzeges betreft.

Net als Evenepoel hervat Ganna de competitie in de Ronde van San Juan, al tempert hij daar nog de verwachtingen. Zijn grote doel in het voorjaar wordt Parijs-Roubaix, een koers die hij in 2016 won bij de beloften. Tot dusver was hij er als prof nooit succesvol: buiten tijd in 2018, opgave in 2019 en 35ste in 2022. Nu hoopt hij eindelijk de strijd te kunnen aangaan met Wout van Aert en co.

Ganna is net als Evenepoel ook gebrand op de wereldtitel tijdrijden in Glasgow.