Isabelle van Elst knabbelt honderdste seconde af van nationaal schaatsrecord 500 meter

Isabelle van Elst heeft tijdens wereldbekerwedstrijden schaatsen in Calgary het Belgisch record op de 500 meter met een honderdste seconde verbeterd. Ze noteerde een tijd van 38”65. Dat is een verbetering van het nationale record dat sinds een jaar (Calgary, 12 december 2021) met 38”66 op naam stond van Sandrine Tas.

Van Elst eindigde in de B-groep als achtste. De eerste honderd meter legde ze af in 10”9. De wedstrijd leverde een overwinning op voor de Japanse Miho Takagi in 37”46, voor twee Chinese rijdsters: Li Qishi (38”11) en Pei Chong (38”31). Van Elsts tegenstandster, de Roemeense Mihaela Hogas, die sneller opende (10”7), kwam in de ronde ten val.

Het is de eerste keer dat de 24-jarige Van Elst een Belgisch record op haar naam schrijft. Sinds dit seizoen komt de in Amsterdam wonende studente uit voor België. Met een Belgische moeder en een Nederlandse vader heeft zij de dubbele nationaliteit. Haar persoonlijk record staat op 38”03.

Op de 1.500 meter eindigde Mathias Vosté in de B-groep in de achterhoede. Vosté werd in 1’48”57 (vijf seconden boven zijn beste tijd) 22e van 28 deelnemers. Na 1.100 meter was hij nog op weg naar een klassering in de top-tien, maar in de laatste ronde viel hij ver terug. De overwinning was voor de Japanner Ryota Kojima (1’44”24).

De derde wereldbekerwedstrijd van het seizoen, na Stavanger en Heerenveen, is voor de schaatsers een goede gelegenheid om records aan te scherpen. Door de hoogte (1.025 meter boven de zeespiegel) ondervinden de schaatsers in Calagry in de Canadese staat Alberta minder luchtweerstand. Nadeel is wel dat de accommodatie niet is aangepast aan moderne eisen. De Calgary Oval werd gebouwd voor de Olympische Winterspelen van 1988.