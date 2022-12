Viversel krijgt dit weekend nieuwe kanaalbrug: “Deze weegt drie keer meer dan normaal”

De nieuwe brug is een stalen boogbrug van 123 meter lang. — © Karel Hemerijckx

Heusden-Zolder

Dit weekend wordt de nieuwe kanaalbrug over het Albertkanaal in Viversel op haar plaats gelegd. De brug deed eerder dienst als vervangbrug tijdens de werken aan de brug van de E314 iets verderop. Nu de werken daar klaar zijn, kan de constructie verplaatst worden naar haar definitieve bestemming. Omdat de brug al eerder gebruikt werd, is ze ook al geasfalteerd en dus extra zwaar. Dat maakt de operatie ingewikkelder.