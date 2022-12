Op de Staatsbaan in Ham is vrijdag rond 18.15 uur brand uitgebroken in de garage van een woning. De brandweer snelde ter plaatse om de brand te blussen.

Ook de lokale politie Beringen/Ham/Tessenderlo is ter plaatse. Ter hoogte van de brand is de weg deels afgesloten voor het verkeer. Er is een omleiding voorzien. Omdat het om een drukke weg gaat, regelt de politie het verkeer. De oorzaak van de brand is nog niet gekend. zb