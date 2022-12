Zoon (62) Tina Turner dood gevonden in huis

De zoon van Tina Turner is levenloos gevonden in zijn huis in Los Angeles. Dat meldt TMZ. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Ronnie is 62 jaar geworden. Wel meldt Daily Mail dat Ronnie eerder aan kanker leed.

Ronnie werd bewusteloos gevonden door zijn buren, die nog geprobeerd hebben hem te reanimeren. Ronnie was de eerste zoon die Ike en Tina Turner samen kregen, in 1960. In 1993 was hij te zien naast zijn moeder in de biopic What’s Love Got To Do With It.

Tina Turner heeft nog niet gereageerd op het overlijden van haar zoon. Eerder verloor zij haar oudste zoon Craig, die zij op 18-jarige leeftijd kreeg met Raymond Hill. Die pleegde in 2018 zelfmoord.