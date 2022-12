Je kan het niet zien, maar dit is wat er gebeurt als je de wc-bril omhoog laat bij het doorspoelen

In een nieuwe studie laten Amerikaanse onderzoekers met behulp van lasers zien wat er gebeurt bij het doorspoelen van een open toilet. Het resultaat is om van te huiveren: een fontein van minuscule druppeltjes tot wel 1,5 meter boven de wc-pot.

Hoewel je erop rekent dat je boodschap in het toilet verdwijnt, wordt een grote pluim van voor het blote oog onzichtbare aerosolen de lucht in gespuwd. Hygiënisch is het allerminst. Volgens onderzoekers vergemakkelijkt het de overdracht van allerlei ziektekiemen. In volle pandemie wezen virologen al op het risico dat het coronavirus zich ook via deze weg kan verspreiden.

Het was dus al geweten dat een toilet niet allés richting het riool spoelt. Maar in het vakblad Scientific Reports stellen de onderzoekers dat niemand weet hoeveel deeltjes wegschieten en hoever ze reiken. Om de druppels zichtbaar te maken, beschenen ze de voorkant van de wc-pot met een felgroene laser. Bij het doortrekken bewogen de meeste druppeltjes zich naar boven of naar achteren, tegen de achterwand. Binnen acht seconden wisten sommige druppeltjes een hoogte van 1,5 meter te bereiken. Grote druppeltjes kwamen snel op omringende oppervlakken terecht. De kleinere bleven minutenlang zweven.

De pluim is volgens de onderzoekers krachtiger dan verwacht. De wc-bril sluiten is dus de boodschap. Al zullen volgens de onderzoekers ook dan enige deeltjes ontsnappen door kleine openingen tussen het deksel en de zitting. Voor het onderzoek gebruikten ze een flushometer-type toilet. Dit is een wc waarbij je niet doorspoelt met water uit een stortbak, maar met de waterdruk van de wateraansluiting. (agg)