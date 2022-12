Nieuwe prijs voor ‘Close’ van Lukas Dhont is stevige opsteker voor Oscar-race

Na een pak prijzen, waaronder de Grand Prix in Cannes (foto), pakt ‘Close’ van Lukas Dhont (r.) een belangrijke award in aanloop naar de Oscars. — © AFP

Op de show van de National Board of Review Awards werd de Belgische film uitgeroepen tot beste internationale film. Voor Dhont een belangrijk signaal, want films die daar goed scoren komen ook steevast in beeld voor de Oscars.

In eigen land was het geloof al groot: Close werd gekozen als onze Belgische inzending voor de Academy Awards. Binnenkort weten we of de film ook daadwerkelijk meedingt naar het gouden beeldje voor beste internationale speelfilm. Lukas Dhont mag zich verder nog verheugen op een bezoekje aan New York. Alle laureaten van de National Board of Review worden immers gevierd op een gala in januari.

Close ging in première op het filmfestival van Cannes, en won er de Grand Prix. Daarna veroverde de film een pak prijzen op allerhande filmfestivals in Europa.

