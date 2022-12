Sensatie! Topfavoriet Brazilië naar huis na onwaarschijnlijke wedstrijd met verlengingen en penalty’s, Kroatië naar halve finale dankzij onklopbare Livakovic

Sensatie op het WK in Qatar! Topfavoriet Brazilië is uitgeschakeld na een onwaarschijnlijke wedstrijd met verlengingen en penalty’s. Kroatië flikt het weer en staat opnieuw in de halve finales, met dank aan doelman Dominik Livakovic.

Sleutelmoment: In minuut 117 wiste Bruno Petkovic de wereldgoal van Neymar uit, waardoor we toch nog penalty’s kregen.

Man van de match: Dominik Livakovic. De Kroatische doelman was alleen te kloppen door Neymar die hem voorbij dribbelde. Tijdens de penaltyreeks pakte hij de strafschop van Rodrygo.

Hem gaan we ook onthouden: Neymar natuurlijk. De superster speelde niet zijn beste wedstrijd, maar scoorde in minuut 106 wel een wereldgoal waarmee hij Brazilië op weg leek te zetten naar de halve finales.

Vóór de wedstrijd waren de Brazilianen al aan het dansen op de bus, tijdens de wedstrijd hadden ze 106 minuten lang geen enkele reden om hun danspasjes boven te halen. We zouden het een onherkenbaar Brazilië kunnen noemen, maar dat was het eigenlijk niet helemaal. Ook tegen Zuid-Korea leunden de Brazilianen achteruit om dan verschroeiend uit te halen op de tegenaanval.

Achteruit leunen en vlijmscherp counteren is wat Brazilië ook tijdens de eerste helft tegen Kroatië probeerde. Maar er kwam helemaal niets van. We kregen tijdens de hele eerste helft één versnelling van Vinicius te zien. En zijn schot werd dan nog afgeblokt. Dat was het.

Slap begin Neymar

En van Neymar, die nog één goal van topschutter aller tijden Pelé verwijderd is, kwam er nog minder. Mislukte dribbels, een uiterst matige vrije trap en een slap schotje recht in de handen van Livakovic. Eén keer flitste Neymar tijdens de eerste helft, toen hij Brozovic knap door de benen speelde en geel aansmeerde. Maar daar koop je natuurlijk niet veel mee.

© AP

Laat de Kroaten een WK balbezit spelen en ze zijn favoriet voor de wereldtitel. Maar dwing ze niet om een doelpunt te maken. Hoe meer wedstrijden je ze ziet spelen, hoe pijnlijker het wordt: de Kroaten hebben geen aanval. De bondscoach heeft al alles uitgeprobeerd voorin en vindt de succesformule niet. Tijdens de eerste helft tegen Brazilië hadden ze welgeteld één kans. Ivan Perisic kon een goeie voorzet van Mario Pasalic onvoldoende raken. En de goeie rushes van de snelle rechtsback Juranovic kregen geen vervolg.

Vier keer Livakovic

Het kon alleen maar beter worden en gelukkig werd het dat ook in de tweede helft. Brazilië besefte dat het meer moest doen en schakelde een versnelling hoger. Drie keer redde Livakovic met de voet: eerst voorkwam hij een owngoal van Gvardiol, daarna hield hij Neymar twee keer op identieke wijze van de openingsgoal en ondertussen pakte hij ook een lobje van de doorgebroken Paqueta. De Kroaten bleven in de running dankzij hun doelman. Zelf creëerden ze niets en leken ze alweer te hopen op verlengingen en penalty’s.

© AP

Bondscoach Tite greep in, maar grote risico’s namen de Brazilianen nog niet. Dat Vinicius iets over het uur naar de kant gehaald werd, was wel verrassend. Zijn vervanger Rodrygo viel slap in en ook Antony - die wel een betere indruk gaf dan Raphinha - kon de boel niet forceren. Die ene grote kans kwam er niet meer en we kregen verlengingen.

Flits Neymar

Het spelbeeld veranderde niet tijdens het begin van de verlengingen. Brazilië had de bal en dreigde, maar kwam moeilijk aan open kansen. Kroatië bleef aanvallend onmachtig, tot er in minuut 102 een geniaal momentje kwam van Petkovic. De ingevallen aanvaller schakelde Militao uit met een héérlijke panna en legde breed voor Brozovic, die veel te wild over trapte. Dit was dé kans voor de Kroaten.

Geen goal voor de Kroaten, plots wel aan de overkant. Neymar zette een dubbele één-twee op met Pedro en Paqueta waarmee hij de hele Kroatische defensie uitschakelde. Met ook nog een dribbel voorbij doelman Livakovic was de wereldgoal compleet: 0-1 voor de Brazilianen.

© REUTERS

Dan toch penalty’s

De ban was eindelijk gebroken en Brazilië leek al op weg naar de halve finales, tot Bruno Petkovic in minuut 117 uit het niets de gelijkmaker binnentrapte. Onwaarschijnlijk. En in de blessuretijd hield Livakovic zijn land opnieuw recht op een poging van Thiago Silva. Opnieuw onwaarschijnlijk. De Kroaten lijken negen levens te hebben en mochten opnieuw penalty’s trappen.

Tegen Japan pakte hij al drie penalty’s en opnieuw ontpopte Livakovic zich tot de grote held. Hij pakte de eerste strafschop van Rodrygo en Militao trapte de laatste op de paal. Kroatië bleef zelf foutloos: 4-2 in de penalty’s. De Kroaten staan opnieuw in de halve finales van een WK. En ze hebben nog maar één wedstrijd gewonnen. On-waar-schijnlijk.

© EPA-EFE

Kroatië: Livakovic - Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa (110’ Budimir) - Brozovic (114’ Orsic), Kovacic (106’ Majer), Modric - Pasalic (72’ Vlasic), Perisic, Kramaric (72’ Petkovic)

Brazilië: Alisson - Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Militao (106’ Militao) - Casemiro, Paquetá (106’ Fred), Neymar - Vinicius (64’ Rodrygo), Raphinha (56’ Antony), Richarlison (84’ Pedro)

Doelpunten: 105+1’ Neymar 0-1, 117’ Petkovic 1-1

Gele kaarten: Danilo (25’), Brozovic (31’), Casemiro (68’), Marquinhos (77’), Petkovic (117’)

Rode kaarten: geen

Scheidsrechter: Michael Oliver (Eng)