Dakloft van vroegere chocoladefabriek in Borgerhout staat te koop voor 2,3 miljoen euro: “Uniek in zijn genre”

Borgerhout

Je zou het misschien niet meteen verwachten in Borgerhout, maar op de bovenste verdieping van de vroegere chocoladefabriek Martougin in de Schapenstraat staat een prachtige loft te koop met onder meer een grote wilde daktuin. Het prijskaartje is al even indrukwekkend: 2,3 miljoen euro. Kijk mee binnen in deze bijzondere loft en kom te weten wat er zo uniek aan is. En welke woningen kan je nog kopen voor dit budget in het Antwerpse?