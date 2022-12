De cheque van 750 euro die winstgevende bedrijven aan hun personeel mogen uitreiken, is een slag in het water. De loonbonus flopt omdat acht op tien bedrijven er niet aan denken de medewerkers een premie te geven. Dat blijkt uit een bevraging van werkgeversorganisate Voka. De overheid had gehoopt de werkende burgers nog een opslag te geven. Maar omdat daar eigenlijk geen marge voor is, werd de loonbonus bedacht. Zonder succes dus.