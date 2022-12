Onze tv-tips: een getormenteerde agent, ons DNA en een gevaarlijk individu

Irvine Welsh’s crime

Canvas, za, 20.40u

Spannende Britse misdaadreeks waarin de getormenteerde politieman Ray Lennox de zaak onderzoekt van een vermist schoolmeisje in Edinburgh. Hij denkt al gauw dat het te maken heeft met een seriemoordenaar. Gebaseerd op de romans van de Schotse auteur Irvine Welsh. Het verhaal grijpt je meteen naar de keel, dus ideaal dat Canvas meteen een dubbele aflevering brengt. (tove)

DNA - De Zaalshow

VTM, zo, 21.40u

Na een geslaagd eerste seizoen van Ons DNA brengt VTM als apotheose de theatershow van Lieven Scheire. Welke ontwikkelingen staan te trappelen aan de uitgang van het lab om ons dagelijkse leven binnen te treden? Lieven heeft het over ons DNA en hoe de genetica zowel ons zelfbeeld als onze medische toekomst ingrijpend aan het veranderen is. Ook voor niet-nerds! (tove)

Hannibal

Play4, za, 19.55u

Nadat hij vakkundig uit zijn ijzeren kooi in Tennessee wist te ontsnappen, slijt Hannibal nu al tien jaar zijn leven in de Italiaanse kunststad Firenze. Anthony Hopkins, die tien jaar eerder The silence of the lambs maakte, staat onder leiding van regisseur Ridley Scott op een hoog niveau te acteren. De sfeer en het decor met het intellectuele Firenze is op het lijf geschreven van de psychopathische Lecter. (tove)