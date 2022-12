Maaseik

Michéle Baeten heeft haar broer Raf uitgekocht in wijnhandel Baeten Vinopolis, met hoofdkantoor in Maaseik. “We moesten kiezen: links of rechts gaan. En we hebben gekozen. We zijn allebei tevreden met de oplossing”, zegt Michèle Baeten die de wijnhandel nu helemaal bezit.