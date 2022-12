Dieven stelen materiaal en spots uit paardenstal in Henis

In Henis is ingebroken in een paardenstal langs de Weg Elderen naar Henis. De daders hebben al het paardenmateriaal gestolen, samen met de drie spots die tegen de buitengevel hingen.

De stenen paardenstal staat bovenaan een afgelegen weide op meer dan honderd meter van de betonweg die Henis met ’s Herenelderen verbindt. “De daders zijn over de omheining geklauterd. De staldeur was afgesloten en extra beveiligd met een hangslot”, vertelt eigenaar Yves Jamaer. “De weide was tot voor kort verhuurd, maar de huurster heeft het huurcontract stopgezet. In de stal lagen nog allerlei paardenspullen van haar. Toen ik vrijdag in de stal kwam, zag ik dat alles weg was.”

“De daders hebben aan de achterzijde de stalen dakplaten losgemaakt om binnen te geraken. Ze hebben ook de drie spots die aan de gevel hingen meegenomen. Ik verhuur deze weide al veertig jaar en heb gelukkig nog nooit ongewenst bezoek gehad”, zegt Yves. De lokale politie Tongeren-Herstappe is vrijdagnamiddag langsgekomen om de vaststellingen te doen. (Dirk Roefflaer)