Ook relletje bij Engeland? “Ben White ging naar huis na ruzie met assistent-bondscoach”

Het vertrek van Arsenal-verdediger Ben White na de groepsfase van Engeland zou volgens The Daily Star niet zo onschuldig zijn als aanvankelijk werd voorgesteld. De officiële verklaring luidde dat hij naar huis ging “om persoonlijke redenen”, maar The Daily Star bracht nu naar buiten dat hij een ruzie zou hebben gehad met Steve Holland, de vaste assistent van bondscoach Gareth Southgate.

Volgens Daily Star had Ben White het moeilijk met zijn reserverol en paste hij moeilijk in de groep. De druppel zou een ruzie geweest zijn met Steve Holland, de assistent van Gareth Southgate, in het bijzijn van de hele ploeg.

Bij de teammeeting bleek White niet op de hoogte van vitale statistieken over zichzelf. Ook zijn kennis over de tegenstander zou Holland niet hebben bevallen. Daarop ontstond er een woordenwisseling en nadien zou in onderling overleg beslist geweest zijn dat White de ploeg zou verlaten.

Engels bondscoach Gareth Southgate weigerde in te gaan op het bericht en vroeg om de privacy van White te respecteren.