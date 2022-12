“Het licht of de verwarming gaat niet uit.” Premier Alexander De Croo (Open Vld) liet donderdag geen ruimte voor twijfel. Maar het bevoorradingsrapport dat de regering diezelfde dag ontving, was minder stellig. Hoe groot is de kans écht dat bij ons het licht of de verwarming uitgaat? En waarom worden de volgende winters spannender dan deze? Wij beantwoorden de meest prangende vragen.