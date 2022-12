Ongeval op Grote Ring in Hasselt, zwangere vrouw afgevoerd

Op het kruispunt van de Gouverneur Verwilghensingel, de Koning Boudewijnlaan en de Universiteitslaan in Hasselt is vrijdagnamiddag rond 15.30 uur een ongeval gebeurd. Een 29-jarige zwangere vrouw en een 27-jarige man werden lichtgewond afgevoerd.

Rond 15.30 uur botsten twee auto’s tegen elkaar. Een van de voertuigen had een aanhangwagen. De 27-jarige Joris N. en 29-jarige Morgane H. uit Hasselt raakten lichtgewond. Door het ongeval was er tijdelijk wat verkeershinder in de omgeving. siol