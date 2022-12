Vlaanderen mikt op 1.800 extra opvangplaatsen voor Oekraïense vluchtelingen

De Vlaamse regering neemt maatregelen om de opvangcapaciteit voor Oekraïense vluchtelingen te versterken. Het is ook de bedoeling om te komen tot een betere spreiding. De subsidieregeling voor gemeenten wordt verlengd en uitgebreid en er wordt ook extra capaciteit gezocht in service flats, assistentiewoningen, vakantieparken, jeugdverblijven en hotels. Volgens de Vlaamse ministers Bart Somers (Binnenlands Bestuur) en Matthias Diependaele (Wonen) moeten de maatregelen zorgen voor 1.800 extra plaatsen.

Momenteel hebben meer dan 30.000 Oekraïense vluchtelingen een opvangplaats gekregen in Vlaanderen. Een groot deel van hen wordt nog steeds opgevangen door vrienden, familie en gastgezinnen. De oorlogssituatie in combinatie met de barre winteromstandigheden, in Oekraïne maakt een terugkeer voor de meesten van hen voorlopig onmogelijk. Bovendien botst de opvangcapaciteit in een aantal Vlaamse steden en gemeenten op zijn limieten.

Minister Somers liet eerder al verstaan dat hij gemeenten die tot nog toe minder inspanningen hadden gedaan, wilde ‘mobiliseren’. De Open Vld-minister schakelt daarvoor ook de gouverneurs in.

Misschien kan de Vlaamse steun hen over de streep trekken. Die steun wordt verlengd en uitgebreid. “Vanaf 1 januari krijgen nieuwe, maar ook bestaande plaatsen een hogere financiering. Voor de grotere collectiviteiten die meer dan 50 personen kunnen opvangen, komt er een financiering om de hogere kosten voor beheer en uitbating te compenseren. In die categorie willen we 800 extra plaatsen creëren, bovenop de 1.550 die er vandaag al zijn”, legt minister Somers uit.

Voor extra plaatsen in collectieve opvang wordt in de eerste plaats gekeken naar gemeenten waar vandaag relatief minder Oekraïners worden opgevangen. Op vraag van de Vlaamse regering gaat de Vlaamse overheid ook op zoek naar 1.000 extra opvangplaatsen in service flats, assistentiewoningen, vakantieparken, jeugdverblijven en hotels. Ook in die categorie opvangplaatsen wordt een iets hogere subsidie voorzien.

Volgens minister Diependaele wil Vlaanderen met de extra inspanningen haar engagement (om 60 procent van de Oekraïners op te vangen, red.) blijven waarmaken. “Bij overschrijding van dat percentage moet de nieuwe instroom prioritair naar andere gewesten gaan. Zo hinkt Wallonië achterop met het aantal plaatsen dat zij aanbiedt”, klinkt het.