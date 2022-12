Mits twee voorwaarden kent Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) de via Toerisme Vlaanderen 1,4 miljoen euro subsidies aan de KU Leuven alsnog toe. — © BELGA

De KU Leuven krijgt via Toerisme Vlaanderen dan toch 1,4 miljoen euro relancesteun, een subsidie die Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir on hold had gezet naar aanleiding van een verkrachtingszaak aan de unief. De N-VA-minister koppelt daar wel twee voorwaarden aan.