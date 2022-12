Pokerspeelster heeft probleempje met outfit tijdens spel en leidt tegenspelers af, maar snel blijkt dat ze iedereen voor de gek houdt

Sashimi, die ook bekend staat om haar avonturen op YouTube, nam afgelopen dinsdag deel aan een evenement genaamd “Max Pain Monday” in Los Angeles. Tijdens het spel had ze echter een ‘probleem’ met haar kleding, waardoor een van haar tepels te zien was. Haar tegenspelers werden afgeleid, maar al snel werd duidelijk dat Sashimi iedereen voor de gek hield.