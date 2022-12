Notoire wapenhandelaar Viktor Bout beschuldigt Westen ervan Rusland te willen “verwoesten”

De Russische wapenhandelaar Viktor Bout, die vrijgelaten is door de VS na een gevangenenruil, beschuldigt het Westen ervan Rusland te willen “verwoesten” en “verdelen”. Dat zegt hij vrijdag in een interview.

“Het Westen denkt dat ze ons niet hebben afgemaakt in 1990, toen de Sovjet-Unie begon in te storten”, verklaarde Bout aan de Russische zender RT. “En het feit dat we proberen te leven, om door niemand bestuurd te worden en van niemand afhankelijk te zijn, om een echte onafhankelijke macht te zijn (...) Dat is natuurlijk een schokkende nieuwigheid voor hen. Ze denken dat ze ons weer kunnen vernietigen en Rusland kunnen verdelen.”

Donderdag stemde Washington er na lange onderhandelingen mee in om de 55-jarige Bout vrij te laten in ruil voor de Amerikaanse basketbalster Brittney Griner. Bout, bijgenaamd “de handelaar des doods”, was tot zijn aanhouding in 2008 in Thailand een van de meest gezochte wapenhandelaars ter wereld. Hij profiteerde van de val van de Sovjet-Unie om goedkope wapens te leveren aan dictators, rebellen of terroristen. Bout werd door Thailand uitgeleverd aan de VS en veroordeeld tot 25 jaar cel voor wapenleveringen aan de guerrilla in Colombia.

Viktor Bout is volgens een VN-rapport in 1967 geboren in Dushanbe, de hoofdstad van de voormalige Sovjetrepubliek Tadzjikistan. Hij studeerde aan het Militair Instituut voor Vreemde Talen in Moskou voordat hij bij de luchtmacht ging.

LEES OOK. Amerikaanse basketbalster Brittney Griner vrijgelaten na gevangenenruil met Rusland

Zijn zaak zou als voorbeeld gebruikt zijn voor de Hollywoodfilm ‘Lord of War’ met Nicolas Cage. In het interview met RT kwam hij ook terug op de reputatie die hij in Hollywood heeft. “Als ze naar me toe waren gekomen en me vragen hadden gesteld, zouden ze waarschijnlijk met een interessanter verhaal zijn gekomen. Voor mij is Hollywood op dit moment gewoon een propaganda-orgaan van Washington”, verklaarde hij.