34-jarige medewerkster aangehouden in onderzoek naar opzettelijke brandstichting in Aarschots woonzorgcentrum

De federale politie heeft een verdachte kunnen oppakken in het onderzoek naar de opzettelijke brandstichting in het woonzorgcentrum Sint-Rochus in Aarschot van afgelopen zomer. Daarbij liet één bewoner het leven. Het zou gaan om een 34-jarige medewerkster.

“Na doorgedreven onderzoek door de federale gerechtelijke politie van Leuven kon een verdachte geïdentificeerd worden. De onderzoeksrechter van Leuven heeft deze verdachte, een 34-jarige vrouw, vandaag (vrijdag, red.) aangehouden op verdenking van opzettelijke brandstichting”, staat in een persbericht van het Leuvense parket.

In de nacht van 22 juli 2022 werd er brand gesticht in het woonzorgcentrum Sint-Rochus in Aarschot. De brandhaard was in eerste instantie moeilijk te vinden, maar eenmaal gevonden kon de brandweer het vuur snel onder controle krijgen. 162 bewoners moesten geëvacueerd worden, wat een heuse operatie was. Velen van hen waren moeilijk ter been.

De brand eiste uiteindelijk een zware tol. Eén bewoner, de 88-jarige Jef Bruyninckx, liet het leven en elf andere personen moesten overgebracht worden naar het ziekenhuis. Die elf gewonden waren zes bewoners, drie brandweerlieden en twee politieagenten.

Al snel deelde het parket mee dat het om een aangestoken brand ging. Nu heeft de politie dus een verdachte kunnen identificeren. Komende dinsdag zal de raadkamer beslissen over de verdere aanhouding.

(Lees verder onder de foto)

© BELGA

“Het bericht komt stevig binnen, omdat het om een van onze eigen medewerkers gaat”, schrijft burgemeester van Aarschot, Gwendolyn Rutten, in een reactie aan de bewoners, medewerkers en familieleden van het woonzorgcentrum. “Tegelijk zijn we opgelucht dat er een doorbraak is in het onderzoek. Het parket spreekt over opzettelijke brandstichting bij nacht. Dat is een weerzinwekkende, criminele daad.”

“We hopen dat er nu snel volledige duidelijkheid komt, zodat we dit hoofdstuk eindelijk kunnen afsluiten. In een rechtsstaat moeten daarvoor alle procedures gevolgd worden. Wij spreken ons dan ook verder niet uit over deze zaak tot er volledige duidelijkheid is en zullen ons in het belang van de verdere rechtsgang terughoudend opstellen.”

“Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers en nabestaanden van de brand, alsook naar iedereen die deze verschrikkelijk gebeurtenis heeft meegemaakt. Ook hulpverleners en vrijwilligers zijn we erg dankbaar.” Rutten deelt mee dat er op 22 december een herdenkingsdienst zal georganiseerd worden.

(sgg)