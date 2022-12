An-Sofie Iser: “Ik ben vereerd met deze nominatie, ik had nooit verwacht dat ik de shortlist zou halen.” — © Dick Demey

Dilsen-Stokkem

Thuisverpleegster An-Sofie Iser (23) uit Dilsen-Stokkem is een van de vijf namen op de shortlist van de Vlaamse Scriptieprijs 2022. In haar bachelorproef onderzocht ze waarom patiënten urenlang nuchter moeten blijven voor een endoscopisch onderzoek. “In veel gevallen is dat niet noodzakelijk”, zegt Iser.