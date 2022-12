DILSEN-STOKKEM

Vrijdag rond 12.25 uur is de 17-jarige Alejandro Markes uit Neeroeteren met zijn scooter uitgegleden op het jaagpad langs de Zuid-Willemsvaart in Rotem. “Mijn scooter schoof het water van de vaart in. Zelf schoof ik in de richting van de vangrail. Die vangrail heeft mij droog gehouden.”