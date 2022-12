Vrachtwagen met merchandising van Harry Styles gestolen in Brazilië door gewapende overvallers

Een vrachtwagen vol merchandising van popzanger Harry Styles is in Brazilië gestolen door gewapende mannen. Dat meldt de Braziliaanse politie. Eerder waren er berichten dat muziekinstrumenten gestolen waren, maar die informatie bleek foutief.

De Britse popzanger is in Brazilië voor zijn Love on Tour-tour en moet zaterdag optreden in Curitiba. Maar de tour door Brazilië verloopt blijkbaar niet zo vlot. Onderweg naar Curitiba zou een vrachtwagen van de zanger overvallen zijn door drie mannen, waarvan twee gewapend. Initieel deelde de politie mee dat het om een vrachtwagen met materiaal en instrumenten ging, maar dat bleek fout.

De politie verduidelijkte later dat het eigenlijk om merchandising van Styles ging. De bestuurder werd overmeesterd en de vrachtwagen is momenteel nog spoorloos.

LEES OOK. Hoe Harry Styles zonder enige schroom door alle genderhokjes breekt (sgg)